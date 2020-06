Tiro a Volo, prima gara post-covid per Alessandra Perilli La sammarinese ha fatto 72/75 a Todi, in un evento organizzato dal suo sponsor.

Tiro a Volo, prima gara post-covid per Alessandra Perilli.

Prima gara post-covid per Alessandra Perilli, in pedana a Todi per un evento organizzato dal suo sponsor, la Fiocchi. La sammarinese ha chiuso col punteggio di 72/75, con tre serie da 24, a due piattelli dal vincitore.

I più letti della settimana: