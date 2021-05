Tiro a volo: San Marino è argento nel mixed team

E' medaglia d'argento per San Marino nella prova di mixed team di Coppa del Mondo a Lonato. La coppia formata da Alessandra Perilli e Gian Marco Berti sale sul secondo gradino del podio alle spalle della Gran Bretagna e davanti alla Spagna. Nella finale per l'oro gli inglesi Matthew John Coward-Holley e Kirsty Hegarty centrano 39 piattelli su 50, mentre la coppia sammarinese si ferma a 34 su 50.









Avvio difficile per San Marino costretto a inseguire 8 a 5, con 4 zero di Berti. Poi buon recupero. Dopo 30 piattelli, San Marino recupera fino al -2, 23/30 per la Gran Bretagna e 21/30 per i Titani. A spezzare il ritmo dei biancoazzurri il check chiamato dal ct inglese su un piattello di Kirsty Hegarty. San Marino sbaglia di più della Gran Bretagna, non basta l'ultima serie quasi perfetta. Oro alla Gran Bretagna e stupendo argento per Alessandra Perilli e Gian Marco Berti. Con la tiratrice sammarinese che torna a casa con due medaglie, oro e argento.