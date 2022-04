Tiro a volo: San Marino fuori dalla finale di mixed team

Tiro a volo: San Marino fuori dalla finale di mixed team.

Giornata amara per il mixed team San Marino alla Coppa del Mondo di Lonato, la coppia sammarinese formata Alessandra Perilli e Gian Marco Berti non va oltre 129/150 nella serie di qualificazione restando fuori dalla lotta per le medaglie.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: