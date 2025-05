Tiro a volo, Simone Rigoni: "Speravo di fare di più", Martina Tonini: "Potevo fare meglio"

Tiro a volo, Simone Rigoni: "Sperano di poter fare di più", Martina Tonini: "Potevo fare meglio"

Non si qualifica per la finale Simone Rigoni, al debutto ai Giochi dei Piccoli Stati:

"Sono abbastanza contento. Dopo la prima giornata ero molto contento, diciamo, 24-23-23 le prime tre serie, 70 su 75. Nella seconda giornata qualche difficoltà, 22 e poi 20. Devo dire che sono contento, però c'è anche un po' di delusione, abbastanza. Pensavo di poter fare qualcosa in più, però lo sport in fondo è anche questo ci insegna a tirare fuori sempre il meglio e spero nelle prossime competizioni di riuscire a fare di più". Possiamo dire che è l'occasione per ripartire con più voglia proprio perché ci poteri stare in questa finale? "Assolutamente sì, assolutamente sì. L'ho sognata, l'ho sognata molto e spero presto di poter fare parte di queste finali".

Non nasconde la sua delusione Martina Tonini:

"Sicuramente potevo fare meglio e purtroppo non ho gestito bene la tensione finale. Sono grata comunque di quello che ho fatto e sicuramente si va sempre per il meglio insomma". Alessandra Perilli dice sempre che si va step by step e quindi un altro passo avanti. Alla fine Monaco è dietro l'angolo. " Sì, sicuramente adesso ho tempo anche per lavorare su quello che ho sbagliato e arriverò ancora più cattiva per la prossima".