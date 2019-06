Tiro a Volo Specialità Compak Sporting: Leardini secondo con 99/100

Ai Campionati Europei di Tiro a Volo specialità Compak Sporting in svolgimento in Grecia, San Marino si trova in quarta posizione, in lotta per il podio a due giornate dal termine. Una posizione di privilegio garantita dalla performance di Simone Leardini, secondo posto assoluto con altri 4 tiratori con il suo 99 su 100. Più attardati Christian Costa e Nicola Sarti.