GIOCHI DEL MEDITERRANEO Tiro a volo: terminate le prime tre serie di qualificazioni Sparati i primi 75 piattelli sammarinesi in ritardo

Tiro a volo: terminate le prime tre serie di qualificazioni.

Completate le prime tre serie: negli uomini Gianmarco Berti risulta 21° con il punteggio di 68. L'altro sammarinese Simone Rigoni 26° con un totale di 59. Gara delicata per Berti che non dovrà sbagliare più nulla per riuscire, nelle ultime due serie di domani, a centrare la finale a 8. Prime tre serie dominate dall'italiano Buccolieri in testa con 74 piattelli

Nel Trap donne davanti a tutte la Turchia con Temizdemir capace di tritare 72 piattelli. Momentaneo secondo posto per la portoghese Coelho, terza l'italiana Sessa entrambe con 71. Alessandra Perilli risulta ottava con 67. 13° Martina Tonini con 59 piattelli. Tutto è ancora da decidere ma è chiaro che per entrare in finale Alessandra Perilli domani dovrà sparare ai livelli che gli competono. Si torna in pedana domani ore 10 per le due sessioni di qualificazione. Poi a seguire alle 15.30 la finalissima donne alle 17 quella degli uomini del Trap. entrambe le finalissime sono riservate alle prime otto posizioni

Di Lorenzo Giardi

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