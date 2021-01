Alla prima gara in carriera nel tiro al bersaglio subacqueo, Davide Cesarini ha fatto il suo esordio al Trofeo Ocean Sub a Modena, prova valida per il Campionato Italiano.

Già pilota di rally, Cesarini è stato costretto al ritiro nel tiro libero a causa di una rottura dell'elastico ma nel biathlon è riuscito ad ottenere il diciannovesimo posto. Nel prossimo weekend è previsto l'esordio stagionale della Domus San Marino Nuoto Pinnato, a Lido di Camaiore.