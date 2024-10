Il sammarinese Emanuel Santolini ha conquistato un oro e un argento al 26° Trofeo Sub Vignola di tiro al bersaglio subaqueo, prova valida come selettiva del Campionato Italiano. Santolini ha vinto nel Superbiathlon e centrato il secondo posto nel Tiro Libero, mancando per poco il terzo podio in altrettante gare nel Biathlon.