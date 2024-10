SUBACQUEE Tiro al bersaglio subacqueo, per Santolini oro e argento al Trofeo Sub Vignola Nella prova, valida come selettiva del Campionato Italiano, il sammarinese si impone nel Superbiathlon ed è 2° nel Tiro Libero.

Il sammarinese Emanuel Santolini ha conquistato un oro e un argento al 26° Trofeo Sub Vignola di tiro al bersaglio subaqueo, prova valida come selettiva del Campionato Italiano. Santolini ha vinto nel Superbiathlon e centrato il secondo posto nel Tiro Libero, mancando per poco il terzo podio in altrettante gare nel Biathlon.

