TIRO CON L'ARCO Tiro con l'arco, a Montegiardino tappa del Campionato Italiano La gara, con 168 iscritti, si è tenuta ieri.

Domenica da “frecce tricolori” a Montegiardino. Che ha ospitato – per l'edizione n° 22 – la Gara di tiro con l'arco tradizionale – tipologia battuta - valida per il Campionato Regionale Emilia Romagna e per il Campionato Italiano FIARC. Un evento organizzato dalla Federazione Sammarinese, in collaborazione con la compagnia i Lunghi Archi di San Marino – che celebrano i 25 anni dalla formazione – e la Giunta di Castello. 168 gli arcieri iscritti, chiamati ad affrontare 28 piazzole a rotazione – 6 tiratori alla volta per ognuna – con bersagli mobili, fissi e a tempo (25” con tre frecce). Tra i vincitori delle varie categorie ci sono Giampiero Ercolani e Franca Grifoni nel ricurvo, Lorenzo Fratta nel compound freestyle, Giuseppe Capponi e Donatella Rizzi nel longbow, Walter Catellani e Simona Malagutti nell'arco storico ed Eros Turchi nell'arco nudo. A premiare gli arcieri c'era il presidente della Federazione Sammarinese Luciano Zanotti. Presente all'evento anche Flavia Arioni, presidente del comitato regionale Emilia-Romagna.



I più letti della settimana: