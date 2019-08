Tiro con l'Arco: a San Marino una due giorni dedicata all'Arco olimpico e al Compound

Gara Nazionale valida per qualificazione ai campionati italiani.

98 arcieri provenienti da tutta Italia impegnati nelle due specialità: Arco Olimpico e Compound maschile e femminile.

Gara iniziata alle 13.30 in una cornice ideale come il campo sportivo di Fonte dell'Ovo già sede della gara di tiro con l'Arco dei Giochi dei Piccoli Stati San Marino 2017. 98 arcieri divisi per categorie, dagli Juniores ai Master.

13 gli atleti sammarinesi iscritti, diversi i giovanissimi che hanno offerto prestazioni molto positive, tra questi da segnalare il record Nazionale, ottenuto da Nicola Schena nella categoria Junior a distanza.

Oggi spazio alla Gara Nazionale, domani il 21^ torneo internazionale: 90 gli iscritti tra loro anche 6 francesi.

Nel video le interviste a Luciano Zanotti, presidente federazione sammarinese Tiro con l'Arco e Emanuele Guidi, presidente Arcieri del Titano.