Tiro con l'Arco: chiuse le qualifiche, Forlani va agli scontri diretti

le qualifiche

I preliminari, in quanto tali, cominciano prima ancora dell'Apertura e dunque mattina di sole pieno alla qualifiche dell'Arco. Jacopo Forlani comincia alla grande in un contesto non semplice fatto di affollamento, vento variabile e valori mescolati a sudore e colpi d'occhio. Bene le prime volee poi un paio di errori pagati a prezzo salatissimo portano il sammarinese dalla posizione 32 alla 44 dalla quale poi, tornando a tirare sui suoi standard ne recupera una per chiudere alle 43. Una posizione che nell'head to head ad eliminazione diretta lo opporrà al ceco Erik Ebermann.