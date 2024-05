ESSEN Tiro con l'Arco: Kristina Pruccoli e Giorgia Cesarini ai Campionati Europei

Tiro con l'Arco: Kristina Pruccoli e Giorgia Cesarini ai Campionati Europei.

A partire dal 5 maggio si terranno ad Essen, in Germania, il Torneo preolimpico europeo di Tiro con l'Arco e, successivamente, i Campionati Europei.



Agli eventi parteciperà anche San Marino con Kristina Pruccoli e Giorgia Cesarini. Le due atlete, allenate da Filippo Clini, saranno accompagnate dal tecnico Emanuele Guidi e competeranno in gara nella specialità arco olimpico.



Il 5 e il 6 maggio si terrà il torneo di qualificazione olimpica, in cui i partecipanti si contenderanno le carte olimpiche per i Giochi di Parigi 2024. Nei Campionati Europei sono in palio i punti per la qualificazione attraverso il ranking World Archery. Le qualificazioni sono fissate per l’8 maggio, mentre il 9 e 10 maggio sono previsti gli scontri diretti con le eventuali fasi finali da disputarsi l’11.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: