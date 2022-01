RINNOVO CARICHE Tiro con l'Arco, Luciano Zanotti confermato presidente: "Struttura, Olimpiadi e settore giovanile" Tre gli obiettivi, spiega: per Parigi 2024 il sogno è qualificare uno tra Jacopo Forlani e Leonardo Tura.

Per acclamazione, la Federazione Sammarinese Tiro con l'Arco ha confermato presidente Luciano Zanotti, in carica dal 2009. Confermato anche il Consiglio Federale, composto da Marco Tura, Gianni Ottaviani, Stefano Pedrella e Remo Olei.

"Ci siamo posti tre obiettivi - spiega Zanotti - finire la nostra struttura a Valdragone, portare un nostro ragazzo più in alto possibile, possibilmente a Parigi, e il discorso sul settore giovanile. Per Parigi i ragazzi in ballo sono due: Jacopo Forlani, quello di punta, e Leonardo Tura, entrambi molto competitivi. Non sarà facile qualificarsi ai Giochi, ma penso possa avvenire e sarebbe una bella cosa per San Marino e per tutto il movimento. Sul settore giovanile c'è molto da fare, soprattutto dopo il covid. Credo ci sia una ventina di ragazzi, sarà interessante in particolare nel settore femminile. Il campo invece è a metà, vorremmo completarlo entro la primavera e poi ci metteremo sotto per realizzare le strutture al chiuso. Ci sarà da lavorare molto, credo riusciremo a farlo in un paio d'anni. Per il resto, noi ci terremmo ad andare ai Giochi dei Piccoli Stati, dove però non ci sarà l'arco. Dunque rimangono le Intercontinentali e i Giochi del Mediterraneo".

