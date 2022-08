Tiro con l’Arco, Pedrelli in stato di grazia

La prova di due giorni di Gubbio è servita per testare lo stato di forma degli arcieri del Titano che, dal 4 all'11 settembre, prenderanno parte al Campionato mondiale 3D World Archery di Terni. E i portacolori biancazzurri non hanno deluso le aspettative. Prestazione eccezionale per Denis Pedrelli che sale sul gradino più alto del podio nell'arco istintivo; terzo, invece, Marino Bartolini. Medaglia di bronzo, nel femminile, anche per Federica Valli. Gara soddisfacente per Gianni Ottaviani e Carlo Chiaruzzi, nel longbow, che si piazzano rispettivamente sesto e decimo. Vittoria poi per il giovane Natan Pedrelli nell'istintivo. Non cambia il copione nel secondo giorno di gara: Pedrelli si conferma in gran forma e piazza un altro primo posto; così come Federica Valli e Natan Pedrelli che bissano i risultati del primo giorno. Scende di qualche gradino Bartolini, sesto. Chiudono Ottaviani e Chiaruzzi, ottavo e dodicesimo. Una prova che fa ben sperare in vista del mondiale, a cui parteciperanno oltre 300 arcieri.