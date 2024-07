Tiro con l'Arco, Zanotti e Guidi: "E' stato ed è un anno fantastico"

Pomeriggio di festa per il Tiro con l'Arco sammarinese che ha salutato Kristina Pruccoli, rientrata negli Stati Uniti, dopo l'impresa dello scorso febbraio quando conquistò il titolo europeo nella specialità Arco Nudo. E' stata anche l'occasione per celebrare la partecipazione della giovane Giorgia Cesarini alle prossime Olimpiadi di Parigi. Dodici anni dopo Londra 2012 con Emanuele Guidi, che ora seguirà Cesarini come coach, il tiro con l'arco sammarinese tornerà ai Giochi. Ad entrambe le arciere è stata consegnata una freccia da parte del presidente federale Luciano Zanotti.

Nel video l'interviste

