Tiro: Gian Marco Berti vince la prima selezione trap 2021.

Nell’impianto di tiro a volo della Ciarulla, recentemente dotato delle stesse macchine lanciapiattelli utilizzate per le Olimpiadi di Tokyo, si è svolta la prima selezione di trap per la composizione della Nazionale in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. Dopo le tre serie di qualificazione che hanno visto particolarmente in luce Gian Marco Berti ed il giovanissimo Simone Rigoni, con 70 piattelli colpiti a testa, in finale lo stesso Berti si è aggiudicato la vittoria davanti ad Alessandra Perilli, seconda per un piattello, e al padre Gian Nicola, terzo classificato. Buona anche la prova di Alfio Tomassoni, che torna ad aggiudicarsi un posto in Nazionale per la Coppa del Mondo che si svolgerà a Lonato del Garda del mese di maggio.

