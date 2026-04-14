TIRO SUBACQUEO Tiro subacqueo, quattro medaglie sammarinesi nel 5° Memorial Glauco Sansovini Un oro nella staffetta si aggiunge a un argento e due bronzi individuali. Emanuel Santolini si qualifica ai campionati italiani

Tiro subacqueo, quattro medaglie sammarinesi nel 5° Memorial Glauco Sansovini.

Quattro medaglie e una qualificazione ai campionati italiani, oltre a vari piazzamenti di rilievo. Questo è il bottino degli atleti sammarinesi nel quinto Trofeo Sub Haggi Statti “Memorial Glauco Sansovini” di tiro subacqueo, svolto domenica nella piscina Tavolucci di Borgo Maggiore.

Emanuel Santolini ha chiuso al terzo posto nel tiro libero, qualificandosi per i campionati italiani in programma il 30 e 31 maggio a Vignola. Nella stessa specialità, sesto posto di Fabio Pisano e settimo di Giovanni Garito, nona posizione per Andrea Cavallo. Nel femminile arriva l'argento di Anna Galanti, miglior risultato individuale per gli atleti della squadra di casa nell'evento.

Altra medaglia nel superbiathlon, con la terza posizione di Garito, seguito in quarta da Pisano e in settima da Cavallo. Nel biathlon, Santolini è settimo. Gli stessi Santolini, Cavallo e Garito si sono però tolti anche un'altra bella soddisfazione vincendo la staffetta, in cui hanno battuto il Sub Club Brescia e la Sub Vignola.

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