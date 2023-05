MALTA 2023 Tiro: Tomassoni, Berti e Perilli in finale La giovanissima Martina Tonini fuori allo shoot-off.

Alfio Tomassoni e Gian Marco Berti sono in finale del trap. Nella seconda giornata di qualificazioni Tomassoni ha ottenuto 48/50 per un totale di 118/125. Entra in finale anche Gian Marco Berti con il brivido, dopo il 20 della quarta serie, il 23 della quinta vale il pass.

In campo femminile Alessandra Perilli è in finale con 117/125. Grande prova di Martina Tonini, che recupera e si gioca l’accesso alla finale allo shoot-off contro Mariah Busuttil. Ci vogliono sette piattelli per decidere il pass alla finale, che va alla maltese.

