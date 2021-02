Titan Service - Querzoli Forlì 0-3

Troppo forte Forlì per la Titan Services. La squadra di Stefano Mascetti è superata sul parquet del PalaCasadei 3-0. Una partita a senso unico con i padroni di casa che non vanno oltre i 18 punti nel primo set. I Titani devono fare a meno anche del capitano Andrea Lazzarini. All’inizio i sammarinesi soffrono da posto 4 dove spesso si trovano con un solo uomo a muro ma dei buoni attacchi di Benvenuti e Frascio e un paio di ottimi muri di Kiva e Bernardi tengono i padroni di casa a stretto contatto (8/9). Quando Forlì trova le misure a muro arriva il break romagnolo. La Titan Services non riesce più a rientrare e il set è di Forlì 25/18. Nel secondo set, la squadra di Mascetti parte bene. Dopo il time-out di Forlì gli ospiti riprendono a giocare e sul 7-6 si portano in vantaggio. San Marino resta attaccato al set fino al 13/12 Forlì, che poi scappa via fino al 25/15. Nel terzo parziale non c'è storia. Forlì subito avanti e la Titan Services che non riesce più a recuperare, il set si chiude 25/14. Al comando del gironcino ci sono Bologna e Forlì a 12 punti, Titan Services a 6 davanti a Sassuolo, Ravenna e Rubicone con 3. Prossimo impegno per i Titani in casa contro Bologna.