La Titans Services San Marino chiude l'anno con una bella vittoria in trasferta contro Forlì. Nell'anticipo della decima giornata del campionato di Serie D femminile di volley, le ragazze di coach Wilson Renzi si impongono per 3-0 e salgono a quota 10 in classifica, in nona posizione. Sugli scudi Ghinelli, Filippi e Ricciotti autrici rispettivamente di 16, 14 e 12 punti. Prossimo impegno nel 2023 contro la Stella Rimini, sabato 14 gennaio.