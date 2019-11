VOLLEY Titan Services, 3-1 a Perugia e primo hurrà in Serie B

Titan Services, 3-1 a Perugia e primo hurrà in Serie B.

Prima storica vittoria in Serie B per la Titan Services. I ragazzi di coach Stefano Mascetti vincono per 3-1 in trasferta contro Perugia e si sbloccano dopo cinque sconfitte consecutive. Il primo set si chiude 25/17 in favore dei Titani poi gli umbri pareggiano nel secondo con un 25/22. Nel terzo e nel quarto parziale non c'è storia perchè la Titan Services passa 25/19 e 26/24. Grande prestazione di Federico Mondaini, autore di ben 29 punti.

Turno di riposo, invece, per la Banca di San Marino. La compagine femminile tornerà in campo giovedì 28 novembre a Ravenna.



