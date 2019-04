Titan Services: al via lo spareggio per la serie B

L'appuntamento per gli appassionati di volley è per le 21.30 sul parquet di San Lazzaro di Savena. La Titan Services di Stefano Mascetti affronta lo Zinella Bologna nella prima partita dello spareggio che vale la serie B. Si comincia in terra emiliana o meglio sul parquet di una società di prestigio ed una squadra capace di vincere il proprio girone di serie C, perdendo solo tre partite in un intero campionato. Loro sono favoriti - ha affermato alla vigilia Stefano Mascetti - sopratutto perché hanno il vantaggio di giocare in casa l’eventuale bella. Il calendario, infatti, prevede gara 2 per sabato, alle 18, alla palestra di Serravalle e l'eventuale bella, martedì 30 aprile di nuovo a San Lazzaro di Savena. Al di là dei numeri, la differenza potrebbe farla lo stato di salute delle due squadre. Il sestetto sammarinese arriva allo spareggio in gran forma e con il solo dubbio di Lazzarini, ancora alle prese con il mal di schiena. Il resto del gruppo, invece, è tutto concentrato su di un unico obiettivo, tornare in serie B dopo 5 stagioni. La vincente della sfida tra Titan Services e Zinella Bologna, conquisterà la promozione diretta mentre chi uscirà sconfitto approderà alle semifinali play-off dove affronterà la migliore delle seconde, le due terze classificate e la migliore delle quarte dei due gironi emiliano-romagnoli della serie B.