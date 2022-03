VOLLEY Titan Services battuta a Pesaro, la Beach & Park vince al tiebreak

La Montesi Pesaro si prende la rivincita sulla sconfitta patita a San Marino un mese fa e batte una Titan Services in partita solo per i primi due set. “E’ stato un match che Pesaro ha sempre condotto, a livello di gioco – spiega a fine partita coach Stefano Mascetti. - Noi ci siamo costruiti le nostre possibilità nei primi due set, soprattutto nel secondo nel quale siamo andati avanti nel punteggio. Poi, una palla chiamata male dagli arbitri ha un po’ cambiato il corso del parziale.

Nel terzo siamo partiti male, sul 7/1 per loro e ci siamo demoralizzati. Ho provato dei cambi ma ci siamo fatti prendere dall’ansia di dover rimontare. Ci fa male perdere tre a zero perché non ci siamo abituati ma ci sta: l’avversario ci teneva e noi non abbiamo giocato una buona partita. Le attuanti le abbiamo: la palestra bassa e stretta e la palla diversa, ci hanno dato fastidio. Comunque, meglio giocare una partita del genere con una squadra più forte che con una che combatte per la salvezza come noi”.

Spostato ancora una volta il recupero dell’ultima giornata di andata con il Novavolley Loreto (da martedì 22 a martedì 29), il prossimo impegno per la compagine del Titano sarà comunque contro Loreto sabato 26 marzo per celebrare l’ultima partita della stagione regolare prima di un filotto di ben cinque recuperi. Dopo la vittoria per 3 a 0 nel recupero della partita d’andata con il Riccione, un’altra vittoria, stavolta al tiebreak contro Santarcangelo per la Beach & Park che conferma così il suo buon momento.

“Se la squadra fosse stata al completo, probabilmente avremmo avuto meno patemi d’animo ma ci sono venute a mancare Anna Rossi e il libero Alice Pasolini. – Spiega coach Wilson Renzi. - Abbiamo chiamato con noi Margherita Grossi, il libero della under 16 che ha giocato titolare e voglio farle i complimenti perché è stata brava in ricezione. Abbiamo schierato una formazione con due 2007: la Rossi e Veronica Renzi. Il primo set lo avevamo in mano ma sul 21/17, dopo una battuta sbagliata, non siamo più riusciti a ricostruire e abbiamo preso otto punti. Il secondo parziale lo abbiamo portato a casa tranquillamente.

Nel terzo abbiamo avuto qualche problema di troppo in ricezione e abbiamo patito i loro attacchi dal centro. Nel quarto ci siamo risistemate sia in ricezione che al centro e lo abbiamo vinto. Nel tie-break sull11/2 per noi ci siamo completamente bloccate e siamo riuscite a chiudere la partita solo sul 15/12. Comunque vincere fa morale e questa è la seconda vittoria consecutiva”.

