VOLLEY Titan Services battuta al tie-break dalla Stella Rimini In serie B, la PromoPharma, già retrocessa, cede in casa del Sassuolo 3-1.

Brutto ko per la Titan Services nel campionato di serie C di volley femminile. La squadra di Wilson Renzi cede in casa al tie-break contro la Polisportiva Stella e vede allontanarsi la possibilità di confermare la categoria. Al PalaCasadei le Titane partono bene e senza grossi affanni chiudono 25/14. Nel secondo parziale le romagnole riescono a fare qualcosa in più delle sammarinesi e pareggiano il conto dei parziali aggiudicandosi il set 25/17. La Polisportiva Stella ribalta il punteggio vincendo 25/22. Nel quarto parziale le Titane hanno una buona reazione e sotto 24/22 riescono a imporsi ai vantaggi 26/24. Nel tie-break si fa sentire la fatica e sul 12 pari la Stella trova l'allungo decisivo. In tabellino sono 26 i punti di Ricciotti e 19 di Ghinelli. In doppia cifra anche Tura con 14. In classifica la Stella Rimini aggancia le Titane a 19 punti. Nell'ultimo impegno della stagione regolare, la Titan Services sarà impegnata a Ravenna contro la capolista Portuali giovedì 4 maggio. In serie B maschile, la PromoPharma, già retrocessa, perde a Sassuolo 3-1. La squadra di coach Stefano Mascetti parte bene e chiude avanti il primo set 27/25, poi la reazione dei padroni di casa non permette ai sammarinesi di segnare più di 15 punti nel quarto set. Sassuolo si aggiudica 25/13, 25/10 e 25/15 i set che chiudono la partita. Tanto turnover per i Titani che nell'ultima di campionato ospiteranno Montichiari.

