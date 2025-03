Titan Services in casa, PromoPharma in trasferta. Pallacanestro Titano a Porto Sant'Elpidio

La Titan Services San Marino ospita Fenix Faenza questa sera ore 18 al Pala Casadei, match valevole per la 17° giornata del campionato di Serie D Girone E di Volley Femminile. Le ragazze sammarinesi ospitano un sestetto capace fino ad ora di disputare un ottimo campionato certificato dal secondo posto in classifica con 39 punti a sole due lunghezze dalla vetta. Il sestetto biancoazzurro dopo un buonissimo periodo viene da due sconfitte consecutive con Bellaria e Rimini. C'è grande voglia di riscatto anche se non sarà facile con un sestetto che lotta per la promozione.

Sempre questa sera alle 18 al Palasport Ciarapica di San Severino Marche tocca alla PromoPharma San Marino contro Sios Novametro, incontro valevole per la 19esima giornata del campionato di volley di Serie B Maschile Girone E. Il sestetto sammarinese sesto in classifica con 32 punti affronta una squadra che ha attualmente dieci punti in meno. Una vittoria potrebbe fare alzare le quotazioni dei biancoazzurri in un torneo dominato da Salmone Ancona con 16 vittorie, 2 sconfitte e 48 punti in classifica, +3 sulla seconda.

Cinque giornate al termine della regular season nel campionato di basket di Serie C Conference Centro Girone M con la Pallacanestro Titano San Marino impegnata a Porto Sant'Elpidio. Il quintetto di coach Stefano Rossini deve riprendere la corsa verso i playoff dopo lo stop in casa con Urbania. Anche Porto Sant'Elpidio non è certo un avversario morbido, i marchigiani si trovano al quinto posto in classifica con 24 punti mentre i Titani ne hanno 18. Match sulla carta equilibrato ma i sammarinesi dovranno cercare di approfittare del momento no di Porto Sant'Elpidio che viene da tre sconfitte consecutive con Fossombrone, Jesi e Guelfo. All'andata i marchigiani si imposero al Multieventi per 61-74. Quintetti sul parquet domani alle 18.