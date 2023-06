VOLLEY Titan Services, la salvezza passa dalla "bella"

Titan Services, la salvezza passa dalla "bella".

La Titan Services sarà costretta a giocarsi la salvezza alla "bella". Dopo aver vinto la gara di andata in casa, le ragazze di Wilson Renzi sono state sconfitte per 3-1 a Portomaggiore. Necessaria dunque la disputa di gara 3 sabato prossimo alle 18,30 alla palestra Casadei di Serravalle. Una partita da dentro o fuori per la permanenza in serie D.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: