TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:53 Persichini "sono tre punti importantissimi per la nostra classifica" Ziello:" pensiamo a fare bene con il Castelfidardo" 18:47 Polizia Civile: criticità nella sicurezza del "Vision Club" 18:46 Casciotti:" Stiamo superando un periodo difficile" Ingenito: "Non riusciamo a sfruttare le occasioni" 18:41 Ravenna, ritorno vincente per Mandorlini: 2-0 alla Juve Next Gen 18:33 Faetano, Sperindio ed Elia in coro: "Peccato, occasione persa" 18:29 Libertas, Guidotti: "Tre punti importanti per affrontare le prossime con più serenità" 18:25 Il Bra punge, l'Ascoli lo travolge (1-3) 18:13 Libertas, deciso passo verso gli spareggi play-off: 2-1 al Faetano 17:55 Il Forlì rimonta il Guidonia (2-2), ma meritava di più 16:43 San Marino - Unipomezia 0-4
  1. Home
  2. News sport
  3. Sport samm.

Titan Services rimontata, Gemini Med passa 3-2 a San Severino

Le biancazzurre sono a un set dal successo, poi Ravenna risale e si impone 3-2.

15 feb 2026

Si butta via la Titan Services San Marino che contro Ravenna vince i primi due set e poi subisce la rimonta delle ospiti, cedendo 3-2. Tirato e concitato il tie break, nel quale, sul 13 pari, l'allenatore ravennate ha un malore, fortunatamente non grave. Con questa sconfitta, San Marino – che ne ha 14 da Ghinelli e 10 da Muccioli - subisce l'aggancio in classifica delle avversarie di turno, condividendo il 3° posto con loro e con l'Unica Volley Rimini. L'immediato infortunio di Pedrelli non pregiudica l'ottimo avvio delle titane che si impongono subito 25-21 e 25-18. Ne basta un'altra per chiudere il discorso, invece qui, vuoi per gli errori di casa, vuoi per l'ottima difesa ospite, Ravenna ribalta l'inerzia, pareggiandola coi tremendi parziali di 9-25 e 13-25. Segue un tie break tiratissimo fino alla pausa per il malore del tecnico delle romagnole, al rientro dal quale Ravenna piazza i due punti che valgono 13-15 e vittoria.

Viceversa, la Gemini Med passa 3-2 sul parquet di San Severino, confermando il terzo posto in classifica. Una partita molto tirata, in cui i set dispari vanno a San Marino (22-25 e 13-25) e i set pari ai marchigiani (25-23 e 25-10). Quindi il tie break, nel quale i biancazzurri non fuggono mai ma sono sempre avanti, spuntandola 13-15. Spiccano i 25 di Frascio, per i locali 18 a testa per Palazzesi e Skoudis.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Sport samm.