VOLLEY Titan Services rimontata, Gemini Med passa 3-2 a San Severino Le biancazzurre sono a un set dal successo, poi Ravenna risale e si impone 3-2.

Si butta via la Titan Services San Marino che contro Ravenna vince i primi due set e poi subisce la rimonta delle ospiti, cedendo 3-2. Tirato e concitato il tie break, nel quale, sul 13 pari, l'allenatore ravennate ha un malore, fortunatamente non grave. Con questa sconfitta, San Marino – che ne ha 14 da Ghinelli e 10 da Muccioli - subisce l'aggancio in classifica delle avversarie di turno, condividendo il 3° posto con loro e con l'Unica Volley Rimini. L'immediato infortunio di Pedrelli non pregiudica l'ottimo avvio delle titane che si impongono subito 25-21 e 25-18. Ne basta un'altra per chiudere il discorso, invece qui, vuoi per gli errori di casa, vuoi per l'ottima difesa ospite, Ravenna ribalta l'inerzia, pareggiandola coi tremendi parziali di 9-25 e 13-25. Segue un tie break tiratissimo fino alla pausa per il malore del tecnico delle romagnole, al rientro dal quale Ravenna piazza i due punti che valgono 13-15 e vittoria.

Viceversa, la Gemini Med passa 3-2 sul parquet di San Severino, confermando il terzo posto in classifica. Una partita molto tirata, in cui i set dispari vanno a San Marino (22-25 e 13-25) e i set pari ai marchigiani (25-23 e 25-10). Quindi il tie break, nel quale i biancazzurri non fuggono mai ma sono sempre avanti, spuntandola 13-15. Spiccano i 25 di Frascio, per i locali 18 a testa per Palazzesi e Skoudis.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: