VOLLEY Titan Services sconfitta da Ravenna (0-3)

Fisicità, potenza e muro. Con questi tre fattori Ravenna fa festa a San Marino contro una Titan Services che non riesce a ripetere quanto di buono mostrato all'andata e si arrende per 3-0. Senza il palleggiatore Rondelli e con Benvenuti debilitato dalla vaccinazione anti Covid Mascetti ha meno frecce nel suo arco.

[Banner_Google_ADS]



Ma nel primo set sono i sammarinesi a partire meglio e trovarsi avanti sul 10-6. Ma i romagnoli sono bravi a restare in partita e sfruttare al massimo gli errori in attacco dei padroni di casa. Il set si mantiene incerto ed equilibrato fino al 19-21. Un attacco lungolinea e un muro consegnano a Ravenna il primo set. L'ottima chiusura da vigore a Ravenna che comincia a tutta anche la seconda frazione fino al 5-9. Sul 14/17 Mascetti spende il primo time-out e il secondo sul 16/21, ma l’inerzia rimane saldamente in mano ai romagnoli che s’impongono per 19/25.

Nel terzo set a partire meglio è la Titan Services che trova buone soluzioni in attacco soprattutto con Benvenuti. Sul punteggio di 14/10 Ravenna cambia marcia e chiude 21-25. La Titan Services torna in campo venerdì sera alle 20,30 sempre al Pala Casadei per il recupero contro il Sab Heli Rubicone.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: