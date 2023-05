VOLLEY Titan Services sconfitta, per la salvezza c'è un'ultima chance

La Titan Services subisce un altro 3-0 e ora la complicatissima strada che porta alla salvezza passa da Portomaggiore. Contro il Nettunia Bologna troppa la differenza di valori in campo e nemmeno il parquet amico del Pala Casadei è riuscito ad attutire il colpo. Rinviata sabato scorso per via dell'alluvione che ha colpito il circondario, la partita è stata controllata dalle bolognesi fin dalla prime battute e il punteggio finale ha assegnato alle ospiti i parziali rispettivamente a 14 a 18 ancora a 14. La Titan Services non è riuscita a fare male all'ordinata difesa emiliana e ora per le sammarinesi è già tempo di guardare avanti. Con pochi rimpianti e una salvezza ancora possibile. Sarà infatti la prossima sfida con Portomaggiore a decidere quale delle due formazioni giocherà ancora in serie D. Sabato prossimo, 3 giugno, appuntamento al Pala Casadei, poi trasferta mercoledì 7 per gara due ed eventuale bella ancora sul Titano sabato 10 giugno.

