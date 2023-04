VOLLEY Titan Services, tutto facile con Forlì

La Titan Services batte Forlì e si porta al quart'ultimo posto della classifica. Era una partita che le sammarinesi non potevano sbagliare e non hanno sbagliato, dominandola dalla prima all'ultima palla. Brave le ragazze di Renzi a non accettare il ritmo basso che le avversarie hanno provato ad imporre provando così a contenere le padroni di casa. Molto di più le giovanissime forlivesi, ancora ferme a quota 0, non potevano fare. E così il pronostico viene rispettato senza particolari patemi come dice il punteggio: 3-0 con parziali vinti a 10,11 e 15. Bene al servizio, fluida in attacco, la Titan Services pre pasquale va al riposo per poi riprendere con la Stella Rimini, altro match da non sbagliare in chiave salvezza. E ora spazio alla Nazionale Under 18 che dal 14 al 16 aprile parteciperà a Malta ai Campionati Europei Piccoli Stati. Oltre alla nazionale sammarinese guidata dal CT Cristiano Lucchi partecipano Lussemburgo, Eire, Irlanda del Nord e Malta. Girone unico all'italiana. San Marino debutterà venerdì 14 alle 17,30 contro il Lussemburgo.

