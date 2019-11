Titani settimi agli Europei di Padel

Settimo posto finale per la squadra sammarinese di Padel ai Campionati Europei che si sono disputati a Roma. Dopo aver chiuso la fase a gironi con una vittoria e due sconfitte, i Titani hanno battuto per 2 a 0 la Polonia nella finale per il settimo posto. I due punti dei biancoazzurri sono stati conquistati dalle coppie Bertuccini – Vampa e Rondinelli – Giardi.