ROLLER Titano Battle Cup: la sammarinese Terenzi vince la Freestyle Slide Inaugurata la settima edizione della Titano Battle Cup di Roller. Matilde Terenzi vince la Freestyle Slide

La Campionessa sammarinese di Roller Matilde Terenzi vince la Frestyle Slide, prima delle tre discipline che gli atleti affronteranno nella tre giorni di gare in programma al Multieventi Sport Domus. La Terenzi ha trionfato davanti all'ucraina Sofia Kytaihora e l'italiana Elena Bertozzi. Una competizione che ha visto al via 35 atleti.

Domani la disciplina del Battle Style con 52 atleti in competizione e a chiudere domenica lo Speed Slalom con ben 78 atleti, per un totale di 165 atleti roller sul Titano. Un evento giunto alla settima edizione che nel 2024 è passato da una a due stelle ranking. Un motivo in più per attirare a San Marino atleti di roller a caratura internazionale. San Marino oltre alla campionessa Matilde Terenzi schiera Tommaso Terenzi; Matilde Mina; Melissa Censoni e Davide Bernardi.

