BASEBALL Titano Bears - Castenaso vale la serie B Domani alle 14, sul diamante di Serravalle, si gioca la finale play-off

Titano Bears - Castenaso vale la serie B.

Si gioca domani alle 14, sul “diamante” di Serravalle, la finale play off del campionato di serie C tra i “Titano Bears” ed il Castenaso. La squadra sammarinese ha battuto in semifinale il Perugia con il punteggio di 4-2 mentre la compagine bolognese ha raggiunto la finale superando il Modena con un netto 9-4. I Titano Bears avranno la possibilità di schierare il giovane lanciatore Alessandro Ercolani che ha debuttato in serie A con il San Marino

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});









I più letti della settimana: