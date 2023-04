TITANO TRAIL RUN Titano Trail Run, la prima edizione è già un successo

Bella, nuova, faticosa e divertente. In una parola "Energika". Eccola l'ultima nata in casa Track and Field. E' la Titano Trail Run che da l'appuntamento ai 200 iscritti al Campo Bruno Reffi per un percorso mozzafiato lungo le contrade, i sentieri, i panorami del monte Titano. C'è lo sport e c'è la storia, c'è rispetto per la tradizione e una gran voglia di futuro. Ai due percorsi agonistici si aggiungono coloro i quali scelgono la camminato ludico motoria non competitiva. Il percorso cosiddetto corto prevede 14km e 700 abilmente tracciati da Roberto Pazzaglia per coniugare il fatto tecnico con l'aspetto paesaggistico e naturale. E sui sentieri amici non perdona Michele Agostini che si presenta solo sul traguardo e vince. Subito dietro una strepitosa Valentina Venerucci che trionfa nella femminile. Il percorso lungo è affare serio. 25 km, gli ultimi di grande sofferenza per tutti perché intorno a mezzogiorno il sole proprio oggi decide di cominciare a fare il suo dovere. Dopo 2 ore e 15 di gara vince Giorgio Lampa. Finisce con musica, sorrisi affaticati e soddisfatti la prima puntata di quella che promette diventare una classica della primavera sammarinese.

Nel video l'intervista Luciano Zanotti, co-organizzatore dell'evento.

