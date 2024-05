Titano XCO: Collini vince davanti a Francioni, a Monti la 2ª fascia

Francesco Collini

Un centinaio di partecipanti per la 7ª edizione della Titano XCO, gara di Mountain Bike valevole per la Caveja Bike Cup. Un circuito di 3,5 km lungo il parco di Montecchio, con due gare in programma: quella di prima fascia, su 6 giri, e quella di seconda fascia, su 5 giri e dedicata alle categorie master (50-65 anni), alle donne e ai giovani.

Assegnati anche i titoli di campione sammarinese a Marco Francioni e Mario Rossi, secondi assoluti rispettivamente nella prima e nella seconda fascia. Francioni si arrende per 1' 07” a Francesco Collini, complice una scivolata che, dopo la fuga a due, gli fa perdere contatto col vincitore di giornata. Completa il podio Emanuele Bucci, 6° un altro sammarinese, Filippo Verzini.

Ballano 51” invece tra Rossi (il migliore della categoria M6) e Andrea Monti, primatista nella classifica assoluta della seconda fascia. 3° posto per Matteo Guglielmi, mentre nella categoria donne domina Barbara Genga.

Nel video le parole di Marco Benedettini, presidente San Marino Mountain Bike, e Francesco Collini, vincitore Titano XCO prima fascia