Titano XCO: Gara Master: Emanuele Bucci concede il bis e si conferma campione di San Marino - Per il secondo anno consecutivo il concorrente delle FrecceRosse Rimini vince sul percoso di Montecc...

Non hanno voluto mancare le istituzioni politiche e sportive della Repubblica di San Marino all'evento Titano XCO. Accompagnati dal Segretario di Stato allo Sport Marco Podeschi, dal Capitano di Castello di San Marino Tomaso Rossini e dal Presidente del Comitato Olimpico Gian Primo Giardi, i Capitani Reggenti Nicola Selva e Michele Muratori hanno omaggiato con la loro presenza gli organizzatori di una manifestazione centrale e ormai consolidata al suo secondo anno sul Titano. Tantissime famiglie presenti sul percorso per visionare i campioncini in erba al loro debutto a San Marino nelle varie categorie. La Gara Master, valevole per il Campionato Caveja Bike Cup e campionato sammarinese. 6 giri da 4 chilometri, percorso durissimo e molto tecnico come confermano i concorrenti. La corsa, ha visto il dominio incontrastato di Emanuele Bucci. Il 35enne delle FrecceRosse Rimini ha fatto il vuoto fin dalle prime battute concedendo poco o nulla ai diretti inseguitori. Per lui una doppietta entusiasmante essendo stato il vincitore anche della prima edizione. Ottimo secondo a circa 30 secondi e dunque anche vincitore del Campionato Sammarinese il giovane Marco Francioni del TeamPennarossa. Domani alle 13 la Gara Senior Donne, alle 15.30 i Senior Uomini tappa del circuito Internazionali d'Italia Series