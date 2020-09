MOUNTAIN BIKE Titano XCO: Marco Francioni conferma il suo talento. Tra le donne emerge Monica Petruccioli Sullo straordinario circuito di Fonte dell'Ovo la Titano XCO amatori, seconda tappa del circuito Caveja Bike Up

150 concorrenti divisi in due partenze. 50 per la prima partenza con esordienti, allievi e donne e 100 per la seconda con le varie categorie tra le quali l'elite uomini. Il percorso, sempre selettivo, affascinante, tortuoso, spettacolare si sarebbe dovuto snodare lungo i due chilometri e ottocento metri complessivi da percorrere per sei volte per un totale di sedici chilometri e ottocento. Abbiamo usato il condizionale perchè un incidente accorso ad un concorrente durante il primo giro, fortunatamente senza gravi conseguenze, ha costretto l'ambulanza ha lasciare il percorso proprio per accompagnare il ragazzo al pronto soccorso. L'organizzazione, regolamento alla mano, senza la presenza sul posto del mezzo di soccorso, ha deciso di tagliare gli ultimi due giri. E così i sedici chilometri e ottocento totali sono diventati undici chilometri e duecento metri. Tra le donne vittoria per Monica Petruccioli. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Va sottolineato il grande gesto di fair play di Annarita Cavulla che per errore era stata destinata al secondo posto, lei stessa prima di salire sul podio, ha “spinto” sul secondo gradino Vanessa Gianotti e lei stessa è salita sul terzo. Un grande gesto di sportività sottolineato dall'applauso del pubblico. Nella gara Elite uomini fatto il vuoto fin dalle prime battute dai due che hanno fatto corsa a se: il sammarinese Marco Francioni e l'italiano Giacomo Sbrocca. Francioni e Sbrocca si erano già sfidati nella prima tappa del Circuito Caveja Cup e hanno replicato a Fonte dell'Ovo. Nel momento in cui gli organizzatori hanno comunicato loro l'accorciamento del percorso di ben due giri è partita la volata, con Marco Francioni primo, Giacomo Sbrocca secondo. Lontani gli altri concorrenti, il migliore di loro è risultato Matteo Fontanelli terzo. A premiare i corridori il Presidente del Comitato Olimpico sammarinese Gian Primo Giardi. La gara è stata organizzata dal San Marino Mountain bike MTB Team e patrocinata dalla Federazione sammarinese ciclismo.

Nel video le interviste a Marco Francioni (1° classificato Titano XCO) e Alessandro Stacchini (vice presidente Fed. Ciclistica sammarinese)

