MTB Titano XCO: Marco Francioni primo assoluto e Campione Sammarinese Il portacolori biancazzurro ha dominato l'ultima prova del Caveja Bike Cup chiudendo davanti a Bucci e Sbrocca. C'è tanto San Marino anche in Gara1 con il giovane Luca Scarponi primo e campione nazionale di seconda fascia.

Una gara dominata dal primo all'ultimo chilometro: Marco Francioni si è aggiudicato la corsa di casa, il Titano XCO. L'evento, organizzato da San Marino MTB e valido come ultimo round del Caveja Bike Cup, ha visto il portacolori sammarinese imporsi sui rivali più accreditati e bissare il successo ottenuto nella prima prova del campionato a Villagrande. Il circuito di Fonte dell'Ovo – tra i più tecnici del Caveja – ha sicuramente esaltato le qualità di Francioni, andato in fuga sin dal primo giro per poi gestire nel resto della corsa e chiudere davanti ad Emanuele Bucci e Giacomo Sbrocca, rispettivamente secondo e terzo. Soddisfazione doppia per il ciclista di Chiesanuova che, oltre al primo posto assoluto, si è aggiudicato anche la maglia di Campione Sammarinese di prima fascia.

Oltre 150 gli iscritti al Titano XCO, 100 per la Gara2 – con i migliori – e 50 per la Gara1 al quale hanno partecipato donne, esordienti, allievi, junior ed over. Ed anche in questo caso la vittoria parla sammarinese con il giovane Luca Scarponi davanti a tutti. La Mountain Bike biancazzurra, quindi, si dimostra sempre di più una fucina di grandi talenti.

Nel servizio l'intervista a Marco Francioni, vincitore Titano XCO e Campione Sammarinese

