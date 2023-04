Titano XCO: vince Sbrocca, grande rimonta del sammarinese Francioni terzo

La prima domenica di caldo primaverile è clima perfetto per una gara di Mountain Bike in un circuito da molti definito spettacolare in una cornice naturale di una bellezza unica come il parco di Montecchio. In prima mattinata Gara 1 riservata alla categoria Juniores vittoria andata al 16enne di Cesena Riccardo Benzi che ha completato i circa 16 km in un ora e tre minuti. Primo sammarinese della categoria M7 riservata agli Over Tonino Ceccoli 64 anni.

Alle 10.15 la partenza della gara principale, 6 giri più il lancio, per un totale di circa 20 km. A sfidarsi 130 corridori per la Titano XCO Caveja Bike Cup, seconda tappa del circuito. Subito un colpo di scena dopo il primo giro con il sammarinese Marco Francioni costretto a fermarsi per una foratura, è lui stesso a rimettersi in gara grazie anche all’aiuto dell’organizzazione. La gara esprime subito le sentenze perché sono in due a fare il vuoto dopo pochissimi chilometri. Si tratta di Francesco Collini di Gambettola con il numero 1 e Giacomo Sbrocca con il 204, più staccato il bielorusso Siarhei Mikhailouski, per lui la partecipazione alle Olimpiadi di Londra 2012. A decidere le sorti di una gara combattuta la caduta sui tronchi di Collini. La frenata lo costringe a perdere terreno e Sbrocca 29 enne di Urbania, prende il largo, controlla e vince con circa un minuto di vantaggio su Collini secondo. Straordinaria la rimonta di Marco Francioni che riesce a recuperare posizioni su posizioni dopo la foratura, riprendere Mikhailouski e superarlo per arrivare a braccia alzate sotto al traguardo e sul podio. Per lui anche la maglia di campione sammarinese. L'altra, erano due quelle assegnate, è andata, a Paolo Quadrelli.