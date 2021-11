Finisce a Fossombrone la striscia d’imbattibilità della Pallacanestro Titano in questa stagione 2021-2022. Dopo due successi in Coppa e sei in campionato, Macina e compagni incappano nel primo ko in casa della Bartoli Mechanics, con match finito 59-57. Una gara sempre passata a inseguire, questa in casa della Bartoli, con unico vantaggio, di pochi secondi, in avvio di secondo periodo.