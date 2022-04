Titans a valaga su Gualdo (86-61)

I Titans liquidano 86-61 Gualdo e chiudono alla grande la seconda fase di regular season. Per la Pallacanestro Titano è la quinta vittoria consecutiva, quella che la proietta alla Final Four di Coppa in programma nel prossimo week end. Senza Fornaciari, con Saponi e Raschi tenuti a riposo precauzionale, in casa sammarinese c'è molto spazio per le rotazioni. Buono il contributo di tutti in un match durato di fatto fino al 16-16 del primo quarto, diventato rapidamente 24-18. E' il primo tentativo di fuga che va subito a buon fine e si rafforza nel secondo quarto quando la tripla di Macina segna il +13 sul 35-22. All'intervallo lungo pratica pressoché archiviata 48-26. La seconda parte di partita non porta con sé sorprese, i Titans gestiscono il vantaggio sempre attorno ai 20 punti e nel quarto San Marino sfiora addirittura il +30. Topo scorer con 26 punti Tommaso Gamberini e e 4 compagni in doppia cifra. La vittoria, oltre a confermare l'ottimo momento di squadra, apre scenari interessanti in vista della Coppa. Sabato a Montemarciano la semifinale contro Perugia.