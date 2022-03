SERIE C SILVER Titans clamorosi, +36 su Perugia e ritorno in vetta I biancazzurri vincono 84-48, controllando dal principio e volando via col 29-1 del quarto periodo.

Per cancellare del tutto le ruggini di questa fase due serviva la serata perfetta ed è così che si può definire la prima di ritorno della Pallacanestro Titano. Perugia, 4 successi in fila, vincente di 20 nell'andata di un mese fa esatto e arrivata al Multieventi sotto di 2 in classifica, viene annichilita con un meraviglioso palindromo: 84-48, un +36 frutto di una gara sempre in controllo e di clamoroso e surreale ultimo periodo, nel quale gli umbri non trovano canestri dal campo e incassano un parziale di 29-1. Un crescendo incredibile che riporta la Titano in cima alla classifica, perché nel frattempo Porto Recanati cade di 16 a Montemarciano e subisce l'aggancio in vetta.

E dire che non si prospettava un sabato da passeggiata, vuoi per il valore di Perugia, vuoi per le assenze di Macina, Gamberini e Liberti che accorciavano le rotazioni. Invece ne esce una prova da applausi sia a livello corale che di singoli: il cannoniere è Altavilla, 23 punti, 7 assist e rubate clamorose a impreziosire il tutto. Spiccano anche i 20 punti di Fusco le doppie doppie di Raschi (15+10 assist, con anche 7 rimbalzi) e Saponi (11+10 rimbalzi). Così gli ospiti avranno un solo possesso di vantaggio in tutta la partita (quello del 6-8), vanno al primo riposo sul -8 e al 20°, dopo un 13-0 Titans, sono a -19. A tiro di pari non ci arriveranno più: il massimo della vita è il -4 del 27°, qui però vengono azzerati e, da lì alla sirena, mettono a referto solo altri due liberi.

