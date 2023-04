VOLLEY Titans Services in anticipo contro Forlì: vietato sbagliare Le biancazzurre, in lotta per evitare la retrocessione, ricevono l'ultima della classe, ancora inchiodata a 0 punti.

Alle 20:45, la Titan Services San Marino riceve la Libertas Forlì nell'anticipo della 23ª giornata. Per le biancazzurre, impegnate nella lotta per evitare la retrocessione diretta, un'occasione da non sbagliare assolutamente, considerando che le avversarie sono ultime con 0 punti in classifica.

