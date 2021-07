Intervista a Teodoro Lonfernini e Gian Primo Giardi

Un momento istituzionale importante, come ha ricordato il segretario allo sport Teodoro Lonfernini per sentire la vicinanza della Reggenza. Un appuntamento, che ha permesso di ufficializzare i nomi dei portabandiera, che per la prima volta saranno due. Un scelta appoggiata anche dal presidente del Cons Gian Primo Giardi.