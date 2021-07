OLIMPIADI Tokyo 2020, Myles Amine Mularoni: "Orgoglioso di essere portabandiera di San Marino" Il lottatore sarà portabandiera insieme ad Arianna Valloni.

Portabandiera di San Marino con Arianna Valloni, sarà il lottare Myles Amine Mularoni, che ha commentato in questo modo la scelta del Comitato Olimpico Sammarinese. Ecco il messaggio dell'atleta sammarinese:

"Buongiorno. Sono veramente orgoglioso ed emozionato di essere il portabandiera di San Marino a ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Questo è un sogno che diventa realtà ed è qualche cosa che ho aspettato per tutta la mia vita. Portare la bandiera per un Paese che ha una storia così orgogliosa è davvero un sogno che si avvera. Porterò la bandiera con orgoglio e rappresenterò San Marino al meglio delle mie capacità in questi giochi olimpici. Forza San Marino".

