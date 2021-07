Tokyo è pronta ma proseguono controlli senza precedenti Con l’arrivo di Myles Amine Mularoni i cinque atleti sammarinesi sono tutti nella capitale nipponica

Code interminabili all’aeroporto internazionale di Tokyo dove per svolgere tutte le operazioni burocratiche sono servite almeno un paio d’ore. Il Segretario Generale del Cons Eros Bologna, il Responsabile della Comunicazione del Comitato Olimpico sammarinese Massimo Boccucci e la troupe di San Marino RTV hanno volato insieme ad una folta delegazione italiana capitanata dal Presidente del Coni Giovanni Malago’. Pochi minuti dopo l’arrivo del volo da Roma Fiumicino quello da Detroit, e così anche l’ultimo atleta atteso a Tokyo, il lottatore Myles Amine Mularoni, ha raggiunto Perilli, Berti, Persoglia e Valloni al villaggio olimpico.



Smentite le voci di una possibile quarantena per i biancoazzurri che al contrario vengono descritti, dal Capo Missione Federico Valentini, in ottimo stato di forma, e per il momento non ci sono casi da segnalare per quanto riguarda San Marino. Si continua nonostante gli estenuanti controlli e tamponi per tutti a tutte le ore, a respirare grande tensione dopo i casi di positività al Covid in aumento nel villaggio olimpico. Alta tensione che in molti si augurano possa svanire subito dopo la cerimonia inaugurale prevista per venerdì 23 ore 13 in Italia le 20 a Tokyo.



L’inviato Lorenzo Giardi

