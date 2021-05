Gian Marco Berti è in Croazia, insieme alla squadra di tiro a volo per partecipare all'Europeo che vedrà gli atleti del Titano impegnati la prossima settimana. Con Alessandra Perilli e Myles Amine, diventano tre gli atleti sammarinesi impegnati nelle Olimpiadi. Per Gian Marco Berti un grandissimo traguardo, ma non ultimo. Il presente dice Europei. Gara importante, ora ancora di più visto il pass ottenuto per partecipare alle Olimpiadi.

Nel video la sua intervista