Tokyo: sconfitta nel secondo match per Myles Amine Mularoni

Il sammarinese Myles Amine Mularoni vince per manifesta superiorità l’ottavo di finale con il colombiano Izquierdo. Mularoni ha trovato due punti immediati, poi ha condotto sempre senza apprensioni fino all’interruzione del match sul punteggio di 12 - 2. Nei quarti di finale ha incontrato lo statunitense Taylor vittorioso a sua volta per manifesta 11-0, sul bielorusso Shabanau.

Nel secondo match contro l’americano Taylor arriva la sconfitta per Myles Amine Mularoni. Il sammarinese era partito bene assestando i primi 2 punti. Poi il campione del mondo del 2018 Taylor denominato “magic man” è risalito dominando l’incontro fino al 12-2 che ha costretto il giudice ad interrompere il match per manifesta superiorità.

Non è ancora finita l’Olimpiade di Myles che adesso deve sperare che l’americano arrivi in finale per sperare nel ripescaggio. Solo domani mattina si conoscerà il destino di Myles Amine Mularoni.